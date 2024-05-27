شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام البحرينى: العلاقات بين مصر والبحرين تتميز بخصوصية فريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإعلام البحرينى الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمى اليوم الاثنين، أن العلاقات بين مصر والبحرين تتميز بخصوصية فريدة وترتكز على تاريخ ممتد من المحبة والعلاقات القوية التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المشترك على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير البحريني مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر الذي يزور المملكة للمشاركة في اجتماعات الدورة 54 لمجلس وزراء الإعلام العرب التى تستضيفها البحرين الأسبوع الجاري ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم.

وناقش الجانبان ، خلال اللقاء ، أبرز الموضوعات المدرجة على أجندة أعمال الدورة الـ 54 لمجلس وزراء الإعلام العرب وأهمية التنسيق المشترك لضمان مزيد من التفعيل لقرارات وتوصيات المجلس وأيضا سبل تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين من خلال تبادل الخبرات والتوسع في التدريب بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

وقال النعيمي : إن مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين يشهد نماءً مستمرًا، في ظل ما يجمع بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي من روابط وثيقة وحرص مشترك على الوصول بالعلاقات بين البلدين إلى أعلى المستويات ..مشيدا بالتعاون الإعلامي القائم بين البلدين وبالجهود التي يبذلها الجانبان لتعزيز هذا التعاون والاستفادة مما يمتلكه كل منهما من إمكانيات وخبرات..معربا عن سعادته بأن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع نسق التعاون بما يلبي التطلعات المشتركة.

وأكد الوزير البحريني أن مصر تمتلك تاريخًا إعلاميًا رائدًا وأسهمت ولاتزال في بناء وعي ووجدان الشعوب العربية من خلال الإعلام والفن والأدب والثقافة .. قائلا : "نعتز جميعًا بإسهامات الأشقاء المصريين في بناء ونهضة الإعلام العربي ومختلف مجالات التنمية".

ومن جانبه .. أشاد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين على المستوى العربي وبالنجاحات التي حققتها خلال ترؤسها للقمة العربية الثالثة والثلاثين 16 مايو الجاري.



وقال كرم جبر : إن الدورة الـ 54 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي تستضيفها مملكة البحرين تناقش العديد من القضايا المحورية، وأهمية دور الرسالة الإعلامية في تحقيق التضامن العربي ومواجهة التحديات .. منوهًا بالجهود التي بذلتها المملكة في إعداد وتنظيم الاجتماع.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مصر والبحرين على المستوى الإعلامي، بما يعكس العلاقات الأخوية والوثيقة بين البلدين الشقيقين.. متمنيًا لمملكة البحرين وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار.