شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: انطلاق فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية للمنشآت بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، فعاليات اليوم الأول من أسبوع السلامة والصحة المهنية بالمحافظة، بعنوان "السلامة والصحة المهنية فى مواجهة التغيرات المناخية والتحول للأخضر"، بالبنك الزراعى المصرى بحضور 250 مسئول سلامة وصحة مهنية يعملون فى أكثر من 60 منشأة، بهدف مشاركة تجارب حية لمنشآت اتخذت خطوات فعلية ومشاريع لتقليل الانبعاثات والتحول للأخضر، وذلك فى إطار حرص المديرية على تحقيق العدالة المناخية والحفاظ على حق الأجيال القادمة فى مناخ آمن ونظيف لتحقيق أحد الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاته، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل.

وأوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك المبادرات والفعاليات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت للحفاظ على الأفراد والممتلكات والمترددين من مخاطر بيئة العمل بأنواعها، والعمل على توفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار، والتعاون مع المنشآت والتنسيق فيما بينها لتوفير تلك الشروط، من خلال تطبيق أحكام قانون العمل فى كافة أبوابه.

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة مطروح، فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك للعاملين بمديريات الصحة والزراعة والاسكان، ومجالس المدن، بالمركز الإعلامى بالمحافظة ،وذلك فى ضوء تنفيذ خطة المديرية لتوعية العاملين بمنشآت القطاع الحكومى بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من الحوادث ومخاطر بيئة العمل بأنواعها، بحضور 30 من العاملين بتلك المديرية، حيث تناولت الندوة التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها ومجالاتها ، والقرارات الوزارية الخاصة بتشكيل أجهزة ولجان السلامة، وخطط الطوارئ والإخلاء، وخطة الدفاع المدنى، والتعريف بإصابات العمل والحوادث الجسيمة، والأمراض المهنية والعادية والمزمنة، ضمن سلسلة من الندوات بدأتها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة فى مختلف قطاعات العمل.

وأوضح خالد دراز مدير مديرية العمل بمطروح، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت والمترددين، والوقاية من مخاطر بيئة العمل، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يشجع على مزيد من الإنتاج بمختلف قطاعات العمل.