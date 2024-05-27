شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تثمن حماس المستثمرين المصريين بالخارج وحرصهم على ضخ الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عصام يوسف، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فى الساحل الشرقى الأمريكى، فى الحملة التى أطلقتها وزارة الهجرة بعنوان "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر فى مصر؟"، لتوضيح أهمية الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر.

من ناحيتها، أكدت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هذه الحملة نسعى من خلالها إلى استعراض أبرز مميزات السوق المصرية من عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار فى مختلف المجالات فى ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية فى جميع النواحى، وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعى وتهيئة مناخ الاستثمار بجانب إتاحة كل المزايا للمستثمرين، ومن بينها الرخصة الذهبية التى أطلقتها مصر مؤخرًا وتوفير خريطة استثمار صناعية توضح كل المجالات المتاحة، وكذلك تقديم كل التيسيرات لتدشين المشروعات فى مصر.

وأضافت الوزيرة أن هذه الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريون بالخارج عرضًا مختصرًا وشهادتهم عن الاستثمار فى مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار فى العديد من المشروعات، مؤكدة أننا أطلقنا هذه الحملة لتكون رسالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالداخل توضح لماذا نختار مصر حينما نريد الاستثمار فى العديد من المجالات، مثمنة وطنية وحماس المستثمرين المصريين بالخارج وحرصهم على ضخ استثمارات فى مصر، ومشددة سيادتها على حرص الدولة المصرية على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، بجانب تنظيم الفعاليات التى تروج لما تمتاز به مصر من فرص واعدة.

من جانبه، وجه عصام يوسف، الشكر إلى السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، على كل الجهود التى تبذلها لجذب المستثمرين إلى مصر؛ حيث نظمت العديد من اللقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين حول العالم، بجانب تنظيم الوزارة لفعاليات تهتم بجذب الاستثمارات.

وأضاف يوسف أن مصر فى الوقت الحالى تمتلك بنية تحتية قوية، وهناك لوجستيات مهيئة لمشاريع دولية قوية جدا، متابعا أنه يشجع كل مصرى بالخارج ليستثمر فى بلده، قائلا أنه يستثمر فى عدة قطاعات، وهذه الخطوة جاءت بعد دراسة الجدوى الاقتصادية، ولذلك فمن المهم أن تنطلق مشروعاتنا فى مصر.

وأكد يوسف أن العالم متأثر بشدة اقتصاديا، نتيجة لتداعيات الأزمات الدولية، ورغم ذلك حققت مصر معدلات نمو متميزة، مضيفا أن هذا ما جعله يستثمر فى مصر فى قطاعات الجمارك والاستثمار والنقل الدولى، وذلك فى منطقة العين السخنة لإقامة منطقة جمركية للتخزين والترانزيت، من أجل الاستفادة من المقومات التى تمتلكها مصر مكانيا واقتصاديا، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط القطاع السياحي.

واختتم عصام يوسف حديثه ناصحا المستثمرين من المصريين بالخارج بأن يستثمروا فى مصر، للاستفادة مما أنجزته الدولة المصرية من تعديلات تشريعية وفرص وحوافز للمستثمرين، لتشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات على الاستثمار فى مصر لتوفير فرص العمل، مؤكدا: "مصر محتاجة مننا كل دعم بشرف وأمانة".

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