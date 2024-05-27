آخر امتحانات طلاب الفرقة النهائية بتجارة القاهرة يؤدون اختبارات نهاية العام

كما أجرت الدكتورة لينى فريدة جولة تفقدية على لجان امتحانات الطلاب ذوى الاعاقة والدمج موضحة أن الكلية شكلت لجان خاصة لهذه الحالات مع متابعة انتظام الامتحانات بها بشكل يومى وتوفير مرافقين لكل حالة حسب الحالة الصحية للطالب.

وأجرت الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة جولة تفقدية على لجان الامتحانات للتأكد ومتابعة سير اللجان والعملية الامتحانية وتواجد المراقبين والملاحظين داخل القاعات والوقوف على أى شكاوى من الطلاب للعمل على التدخل الفورى وحلها.

محمد يوسف

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