شكرا لقرائتكم خبر عن اختصر الوقت والمال.. آراء ركاب المترو بعد تشغيل 5 محطات جديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل فيديو يرصد أراء الركاب حول الخدمة المميزة المقدمة فى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتى تم تشغيلها تجريبيا بدءا من يوم 15 من الشهر الحالي.

وعبر الركاب عن سعادتهم بالمحطات الجديدة والتى اتاحت الوصول بسهولة لمناطق عديدة بالقاهرة الكبرى كما سهلت التبادل مع الخط الثالنى للمترو، مؤكدين أن تشغيل المحطات الجديدة وفر عناء المواصلات وقلل زمن الوصول للعمل يوميا.

وأكد بعض الركاب أنهم استغنوا عن السيارات الخاصة واستخدموا المترو لقربه بمناطق سكنهم، بالإضافة إلى البعد عن الازدحام، وسرعة الوصول وتوفير الأموال.

وأضاف عدد من الركاب أن إضافة محطة تبادلية – جامعة القاهرة – مع الخط الثانى فر الكثير من الجهد والوقت عليهم خاصة القادمين من اتجاه المنيب، ومتجهين باتجاه عدلى منصور، حيث يتم الأن النزول فى محطة جامعة القاهرة بدلا من الذهاب للعتبة وسط الازدحام.