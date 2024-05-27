شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق يبحث مع رئيس القابضة للمياه صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفد النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة هشام فؤاد، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات ورضا الدغيدي أمين صندوق النقابة العامة للمرافق، لبحث مطالب العاملين بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بمراعاة الدرجات الوظيفية، وصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش، فى إطار جهود النقابة العامة للمرافق العامة لتحقيق مطالب العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد فؤاد، أن تطبيق الحد الأدنى للدرجات الوظيفية هو حق أصيل لمراعاة الاقدميات وعدم التساوي بين العاملين بمختلف درجاتهم بما يحقق العدالة الوظيفية و الاجتماعية بين العاملين، كما شدد على أنه من حق العامل أن يحصل على مكافأة في نهاية خدمته التي أمضاها عبر سنوات طويلة من الجهد والعرق، تكريما له على ما قضاه خلال فترة عمله، وإعانة له على الظروف المعيشية الراهنة، ووفقاً لما هو متبع بكافة الشركات والمؤسسات الوطنية.

واضاف: أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بقيادة المهندس ممدوح رسلان، استطاعت أن تحقق النهضة والتنمية المنشودة بكافة قطاعاتها وعززت من تطوير منظومة المياه والصرف على مستوي الجمهورية ، بأعلى معدلات الإنجاز غير المسبوقة للمشروعات القومية، ما ساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية القيادة السياسية للجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، أكد رسلان، أن مطالب العاملين بعين الاعتبار وقيد النظر باستمرار وفي المقام الأول ، ووعد بأنه جاري دراسة مطلب النقابة العامة للمرافق والخاص بصرف مكافأة نهاية خدمة للعاملين المحالين للمعاش ، تقديرا لما أمضوه من فترة خدمة .

وكشف رسلان أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدراسة واتخاذ إجراءات تسعد العاملين بشأن مكافأة نهاية الخدمة قبل نهاية العام الجاري ، لافتاً إلى أنه يجرى بحث ودراسة عدد من المطالب وفي مقدمتها مكافأة نهاية الخدمة والتي باتت على وشك الانتهاء لأنه مطلب ضروري وحق لجميع العاملين ، في ظل الظروف الراهنة وتقديرا لمجهوداتهم واسهاماتهم في النهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وقدم فؤاد درع التكريم لرئيس القابضة للمياه، تقديرا لجهوده والانجازات التي تحققت بكافة ربوع مصر من مشروعات وطفرة غير مسبوقة، فضلا عن حرصه لدعم ورعاية العاملين وتوجيهاته بعمل حوار مجتمعي بين أطراف العمل، مطلب النقابة العامة، بين اللجان النقابية و قيادات القطاع بكل المواقع والقطاعات، ما ساهم في تعزيز وتيسير عمل اللجان النقابية لخدمة ودعم العاملين.

ومن جانبه، وجه الدغيدى الشكر والتقدير، للمهندس ممدوح رسلان، لحفاوة استقباله وسعة صدره وسرعة استجابته لدراسة وبحث كل الموضوعات المتعلقة بحقوق العاملين، بما يعكس مدى انحيازه واهتمامه لتحفيزهم وتحقيق رغباتهم، ودعم منظومة العمل بشكل عام.