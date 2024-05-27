المستشار حافظ عباس يفتتح منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة للطيران المدني

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القاهرة - سامية سيد - افتتح المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بالنيابة الإدارية للطيران المدني بالقاهرة وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلي للنيابة الإدارية، والمستشار محمود سمير خلف الله، مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي - عضو الوحدة.

على الجانب الآخر مدير وأعضاء النيابة الإدارية للطيران المدني، يتقدمهم المستشار عماد الدين عباس حسين - نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة.

وخلال كلمته التي وجهها المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، للحضور عبر تقنية “الفيديو كونفرنس"، أعرب عن سعادته لاستمرار استكمال منظومة التحول الرقمي في جميع محافظات مصر، والذي يأتي ضمن خطة الدولة القومية للتحول الرقمي، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شدَدَ على ضرورة بذل الأعضاء لأقصى درجات الجهد والعطاء والإخلاص في العمل؛ لتحقيق رسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وترسيخ دعائم دولة القانون.

وبذلك، تنضم نيابة الطيران المدني إلى عددٍ من نيابات محافظتي القاهرة والجيزة، ونيابات محافظة الإسكندرية، ومحافظات بورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، والأقصر وأسوان، وسوهاج، ونيابات مدينة بنها، ومدينة المنصورة، ومدينة الزقازيق، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية، وفي ضوء الرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للعدالة الناجزة كهدفٍ أساسيٍ لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورُؤية مصر 2030.