شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة. وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا: - الطماطم 7.5 جنيه ‏- البصل 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 16 جنيها . ‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات . - بطاطا 12 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الخيار ب 15 جنيها . ‏‎الباذنجان الأبيض بـ 18 جنيها. - الكوسة بـ 14 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ18.5جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10 جنيهات ‏الفلفل الألوان بـ 27 جنيها . ‏‎‏‎‏- الليمون بـ 27 جنيها. - الفاصوليا الخضراء بـ 28 جنيها. بطيخ 13.5 جنيه - البسلة 27 جنيها. - الموز البلدي بـ 23.5 جنيه البطيخ 15 جنيها

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