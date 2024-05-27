شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ورصف 6 طرق حيوية بالجيزة.. أبرزها بالطالبية وإمبابة وكرداسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، مشددًا على المتابعة الدورية للشركات المسند إليها الأعمال.

واطلع محافظ الجيزة على خطة تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة 6 طرق حيوية بأحياء الهرم والطالبية وإمبابة ومراكز كرداسة وأبو النمرس والبدرشين.



وشملت الأعمال رصف الطبقة السطحية بشارع الشيشيني، وهو أحد المحاور المرورية الهامة بحي الهرم ويربط منطقة المريوطية فيصل بمنطقة كعبيش الطوابق.

وتابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ بمشروع استكمال أعمال التطوير والرصف بطريق ترعة السواحل بحى إمبابة ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير عدداً من المحاور المرورية الهامة بالحى.

واطلع المحافظ على خطة رصف الطبقة السطحية لشارع الثلاثيني الجديد بحي الطالبية، حيث يعد أحد البدائل المرورية الموازية لشارع ترسا ويربط بين شارع عز الدين عمر والمحولات، وذلك في إطار النهضة التنموية الكبيرة التي يشهدها القطاع بالكامل.

وتابع محافظ الجيزة نسب تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق 6 أكتوبر بشبرامنت نطاق مركز ومدينة أبو النمرس بطول حوالي 2 كم، والذي يعد أحد الطرق الحيوية بالمركز ضمن خطة رصف ورفع كفاءة عدداً من الطرق، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال رصف وتطوير طريق مركز التنمية المحلية بسقارة بمركز ومدينة البدرشين.

واطلع محافظ الجيزة علي خطة مديرية الطرق بالمحافظة فى تنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية وتطوير طريق المنصورية نطاق مركز كرداسة وإجراء تخطيط مروري للطريق وإنشاء أرصفة للمشاة وتوسعه الحارات المرورية.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقا للجدول الزمني المحدد لها.



طريق 6 أكتوبر بأبو النمرس



طريق التنمية المحلية بالبدرشين



طريق الثلاثيني الجديد بالطالبية



طريق الشيشيني بالهرم



طريق المنصورية بكرداسة