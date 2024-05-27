شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بتهيئة لجان امتحانات طلاب الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة التقرير اليومى لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/ 2024 والتى بدأت يوم السبت الماضى 25 مايو، وتستمر حتى 28 يونيو القادم، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة تواجد المرواح بكافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو، مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة الإلتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الإمتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، والتصدى بكل حزم لأى محاولة للغش تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ، كذلك إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية قبل وأثناء وبعد أداء الامتحان.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التى تجرى بها الامتحانات ، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة مع عدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان.

يذكر أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية ( 51989 ) طالب وطالبة ، موزعين على (194) لجنة بجميع إدارات القاهرة.