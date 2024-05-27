شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تستعد لعيد الأضحى وتطرح اللحوم البلدى بـ250 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث يتم طرح اللحوم البلدية فى فى المنافذ ومعرض خير مزارعنا لأهالينا المقام بالمتحف الزراعى بالدقى على هامش معرض زهور الربيع بسعر 250 جنيهًا للكيلو على مدار أيام الأسبوع تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة فى المعرض بالكميات التى يحتاجها المواطن وأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.

‎أكدت الوزارة على أن ذلك يأتى تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية المستمرة بالتوسع في اقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض لزيادة نسب التغطية لخدمة كافة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية وأن توجيهات السيد القصير وزير الزراعة هى ضخ واتاحة كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية مع ضرورة الرقابة عليها .

‎وأضافت أن المعرض مفتوح يوميا أمام المواطنين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء ومستمر حتى 18 يونيو.