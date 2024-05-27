شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يطلق قافلة للكشف على أمراض العيون في القرى بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى توقيع الكشف على عيون 411 من أهالى قرية جنيفه بالسويس ضمن أنشطة القافلة الطبية المتخصصة التى استهدفت تقديم خدمات الاكتشاف المبكر لأمراض العيون وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون تمهيدا لاجراءها بالتعاون مع هيئة قناة السويس.

وقال هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذى لصناع الخير أن قافلة جنيفه هى القافلة الرابعة ضمن أنشطة التعاون بين صناع الخير وهيئة قناة السويس فى تنفيذ مبادرة عنيك فى عنينا لدعم تمتع أهالى مدن القناة بصحة عيون افضل وان جميع خدمات مبادرة "عنيك فى عنينا" تقدم بالمجان تماما دون أن يتكلف المستفيد اى نفقات كما أن القافلة قامت بتشخيص احتياج 107 من الأهالى لعمليات جراحية سوف يتم تنفيذها قريبا وتشخيص احتياج 215 لنظارات طبية سوف يتم تسليمها قريبا وتقديم العلاج لعدد 342 مواطن.

كما أن التعاون بين هيئة قناة السويس وصناع الخير فى مجال تنفيذ مرحلة جديدة من مراحل مبادرة عنيك فى عنينا يستهدف كل أهالى قرى ومدن ومراكز محافظات القناة وأن الانطلاق بدأ بتنظيم القافلة الأولى بقرية العمدة بمنطقة الجناين بمحافظة السويس والثانية قرية عامر بحى الجناين بالسويس وتلا ذلك قافلة قرية عين غصين وان تنظيم سلاسل القوافل سوف يتوالى ليستهدف كل قرى ومدن ومراكز محافظات القناة.