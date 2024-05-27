شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من وزارة التضامن لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقات من خلال ضرورة الالتزام بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بالكشف الطبى المميكن للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وبالفحوصات والاختبارات الخاصة بكل نوع إعاقة وفقاً للمادة "4" من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم "10" لسنة 2018 الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018.

ويحظر تلقى الكشف الطبى يدويا من جميع ذوى الإعاقات "الشديدة، والمتوسطة، والبسيطة"، ويتم الالتزام بالكشف الطبى المميكن على النموذج رقم "1" للجميع دون استثناء، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد وجهت جميع المتقدمين من الأشخاص ذوى الإعاقة، سواء ذوى الإعاقات الشديدة أو من تنطبق عليهم شروط المرحلة الثانية بتوريد مبلغ 50 جنيها مقابل مادي- رسوم إدارية بأى فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعى على الحساب رقم 20912/ 2، كما تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من رفع الطلبات يومياً من قبل مدخلى البيانات والاخصائيين والتأكد من اتمام عملية المراجعة من قبل مدير المكتب وعدم تأجيلها.