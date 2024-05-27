شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى ترفع الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت وزارة الموارد المائية والرى درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة حيث تم اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة خلال أيام عيد الأضحى، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة الإدارت على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وتتضمن حالة الطوارئ تفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات، لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية خلال أيام العيد وتلقى أى شكوى والمتابعة المستمرة على مدار الساعة من قبل الوزارة، مع التوجيه بضرورة التأكد من جاهزية جميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى.

وتشمل خطة الطوارئ جاهزية جميع أجهزة الوزارة أثناء أجازة عيد الأضحى من خلال النوبتجيات، لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتى يعتبر أخطرها الردم فى مجرى نهر النيل حيث أن التمادى فى ذلك النوع من التعدى يؤدى لتقليص القطاع المائى للمجرى وبالتالى عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة، والتصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدى إلى النيابة، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجارى المائية.