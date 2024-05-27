شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى يدين ارتكاب الاحتلال "محرقة الخيام" برفح واستمرار الإبادة الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات "محرقة خيام النازحين" بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، والاعتداءات الهمجية البربرية للكيان الإسرائيلي على تجمُّع من المدنيين الفلسطينيين العُزَّل من النازحين من الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء؛ مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الأبرياء.

وأكَّد مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الإثنين، أنَّ استهداف الكيان الإسرائيلي للنازحين المسالمين داخل الخيام يعدُّ جريمةً مشينةً، وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، واستهتارًا بقيمة الإنسان وقدسية روحه.

واستنكر المفتي ما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من شنِّ الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وتكثيف الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني وما يسفر عنه من سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، واصفًا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان".

وقال مفتي الجمهورية: "إن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات الغاشمة والمتجردة من كافة المشاعر الإنسانية وصمة عار على جبين الإنسانية.

وأكَّد مفتي الجمهورية أنَّ الكيان الإسرائيلي يتعطَّش لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء واستهداف المستشفيات ودور العبادة على مرأى ومسمع من العالم أجمع؛ ممَّا يؤكد أننا أمام جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان.