حملة مكبرة لرفع إشغالات المقاهي والأكشاك بامبابة والطالبية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، إنها تلقت شكاوى عدد من المواطنين، بشأن تضررهم من المقاهي الكائنة بالقرب من سور نادي الترسانة لقيامهم بإشغال الطريق العام، بالإضافة إلى وجود كشك مخالف بشارع البوهي بامبابة وحواجز حديدية بشارع رفح بالطالبية تعيق حركة الطريق.

وفي نفس السياق، كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء المعنية، بسرعة التعامل مع الشكاوى الواردة.

وبحسب بيان "الجيزة"، الإثنين، نفذ حي العجوزة بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة مكبرة على المقاهي محل الشكوي، وتم خلالها غلق المقاهي المخالفة، ورفع الكراسي والترابيزات الموجودة بنهر الطريق وإيداعها بمخازن الحي لإشغال الطريق العام وما تسببه من تعطيل الحركة المرورية وسير المواطنين.

وأزال حي امبابة، كشك مخالف غير مرخص بشارع البوهي لتعديه علي أرصفة المشاه وإعاقة حركة المواطنين.

واستجاب حي الطالبية، للشكاوى الواردة من المواطنين، بالتضرر من وجود حواجز حديدية بشارع رفح بمنطقة اسبابتس بترسا؛ مما تسبب في إعاقة دخول السيارات بالشارع، وتم إزالة الحواجز الحديدية الموجودة بالشارع بالكامل وتمهيد الطريق.

وأكد محافظ الجيزة، على تكثيف الحملات؛ للتصدي للاشغالات، وضبط المخالفات، والمتابعة الدورية لعدم السماح بعودتها مجددًا.

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