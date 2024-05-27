وزير الأوقاف تاجر شاطر ولكن.. لماذا هاجم نائب "الشيوخ" مختار جمعة وأشاد به أيضًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، وزارةَ الأوقاف، بالتفرقة بين أمرَين خلال التعامل مع أموال الوقف، وهما تنمية موارد الوقف، والمتاجرة بالوقف.

جاء ذلك خلال كلمة عبد العزيز بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس؛ لمناقشة طلبات مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته وإحلال وتجديد المساجد.

وقال عبد العزيز إن هناك أمرًا مهمًّا سيتعرض له في كلمته، وهو ما يعانيه آلاف الأُسر المصرية في محافظات؛ مثل الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، حيث يقيمون منذ 80 عامًا في منازلهم المقامة على أراضٍ كانت تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي قبل أن يتم نقل تبعيتها إلى هيئة الأوقاف.

وأضاف النائب أن هؤلاء هم المستهدفون بمشروعات حياة كريمة، في قرى الدقهلية؛ مثل مرشاق ومنشأة الأخوة في مركز أجا والزريقي في السنبلاوين، يسكنون في تلك المنازل المقامة على مساحات لا تتعدى 100 متر، توارثوها عن آبائهم.

وانتقد عبد العزيز ما طرحته "الأوقاف" بشأن تحديد أسعار المتر بتلك الأراضي بـ3 آلاف جنيه في العزب والنجوع، قائلًا "ده رقم خزعبلاوي، والناس مش لاقية تاكل، وعلينا دور اجتماعي نحو تنمية الحالة الاجتماعية لهؤلاء البسطاء، ولا يجوز التعامل مع الأسعار دي كتنمية موارد.. هناك دور مجتمعي لتقنين أوضاعهم".

وطالب عضو مجلس الشيوخ بتحديد مبلغ ألف جنيه فقط للمتر وبالتقسيط أيضًا، مراعاةً لظروف المواطنين.

وقال عبد العزيز: "أعرف جيدًا أن وزير الأوقاف تاجر شاطر، أنا شاهدته شخصيًّا ينظر في موبايله بعد خطبة الجمعة؛ ليتابع الرسائل الخاصة بإيرادات الأوقاف وصلت كم".

وتابع النائب: "أيضًا تمكن الوزير من مشاركة محافظة الدقهلية في إيراداتها من أحد المشروعات.. فنحن مع تنمية الموارد؛ ولكن لسنا مع المتاجرة بالوقف والمواطنين، فعلينا دور اجتماعي نحوهم".