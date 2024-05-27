استدرجوهما عبر فيسبوك.. ضبط 3 أشخاص استولوا على أموال أجنبيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية 3 أشخاص؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال على شخصين والاستيلاء منهما على مبلغ مالي بالإسكندرية.

تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" بقيامهما بالتواصل مع القائم على إدارة إحدى صفحات "فيسبوك" للتقابل بدائرة القسم لتغيير العملات المحلية بأُخرى أجنبية ولدى حضورهما قام أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي بخطف المبلغ المالي منهما ولاذوا بالهروب.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة عاطلين وسائق" لهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه - السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "ملك أحدهم"، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.