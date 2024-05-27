القبض على أحمد الطنطاوي لتنفيذ حبسه سنة بقضية "التوكيلات الشعبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قال المحاميان خالد علي ونبيه الجنادي إن محكمة مستأنف المطرية أيدت حكم حبس المعارض السياسي أحمد الطنطاوي سنة بقضية التوكيلات الشعبية.

وأضافا أن قوة أمنية ألقت القبض على أحمد الطنطاوي من داخل المحكمة لتنفيذ حكم حبسه.

شمل الحكم 21 آخرين من أعضاء حملته (محبوسين).

وقال المحامي بالنقض طارق خاطر في تصريح لمصراوي، إن المحكمة أيدت الحكم ثم اصطحبت قوة أمنية "الطنطاوي" و21 آخرين لتنفيذ حكم حبسهم.

وأوضح "خاطر" أن المسار الأخير أمام الطنطاوي هو الطعن بالنقض على الحُكم، لافتًا إلى أن النقض لا يوقف التنفيذ.

كانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم سنة وكفالة 20 ألف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف.

الاتهامات حسب قرار الإحالة في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية؛ الاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.

وكان البرلماني السابق أحمد الطنطاوي دعا أثناء محاولة تجميع "تأييدات الترشح للانتخابات الرئاسية" إلى تحرير توكيلات شعبية من المواطنين ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقًا، وعلى أثره أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أعضاء حملته.