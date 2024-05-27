شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع إشغالات بعض المقاهى بالعجوزة بعد شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكاوى عدد من المواطنين بشأن تضررهم من المقاهي الكائنة بالقرب من سور نادي الترسانة لقيامهم بإشغال الطريق العام، وكذا وجود كشك مخالف بشارع البوهي بإمبابة، ووجود حواجز حديدية بشارع رفح بالطالبية تعيق حركة الطريق.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء المعنية بسرعة التعامل مع الشكاوى الواردة.

ونفذ حي العجوزة بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة على المقاهي محل الشكوى، تم خلالها غلق المقاهي المخالفة ورفع الكراسي والترابيزات الموجودة بنهر الطريق وإيداعها بمخازن الحي، وذلك لإشغال الطريق العام وما تسببه من تعطيل الحركة المرورية وسير المواطنين.

وأزال حي إمبابة كشك مخالف غير مرخص بشارع البوهي لتعديه على أرصفة المشاة وإعاقة حركة المواطنين.

واستجاب حي الطالبية للشكاوى الواردة من المواطنين لتضرره من وجود حواجز حديدية بشارع رفح بمنطقة اسبابتس بترسا مما تتسبب في إعاقة دخول السيارات بالشارع، إذ تم إزالة الحواجز الحديدية الموجودة بالشارع بالكامل وتمهيد الطريق.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تكثيف الحملات للتصدي للإشغالات وضبط المخالفات مع المتابعة الدورية لعدم السماح بعودتها مجددًا.



إزالة كشك غير مرخص بإمبابة



رفع إشغالات المقاهي بالعجوزة