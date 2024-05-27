شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: خطة لإعادة افتتاح 1200 مسجد مغلق على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن إجمالى عدد المساجد على مستوى الجمهورية يبلغ 153 ألف مسجد وزاوية، وهناك مساجد وزوايا بنيت فى ظروف معينه وبإمكانيات متواضعة ومساجد كثيره تصدعت وتم اغلاقها بتقارير هندسيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مُقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها، وطلب مقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمى الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية، وذلك بحضور ممثلى وزارة الأوقاف.

وأضاف "جمعة" أن عدد المساجد المغلقة أقل من 1200 مسجد على مستوى الجمهوريه ولدينا خطة من خلال تصنيف دقيق لادراج موازنتها أو بمشاركة المجتمع المدنى لتطويرها وافتتاحها مرة أخري.

وكان النائب محمد عبد العليم الشيخ، قد أكد أن المساجد هى بيوت الله على أرضه جعلها الله مشرقا للهداية والنور، وللمساجد أهمية كبرى من خلال نشرها للدعوة وتذكير الناس بأمور الدين والدنيا، ولذا كان دورها العظيم ونشر العلم والثقافة، ومن هذا الأساس كان الاهتمام بالمساجد حيث تحتاج الكثير من المساجد لعمليات إحلال وتجديد أو عمليات صيانة للحفاظ عليها، وعلى حياة المواطنين، مشيرا إلى أنه فى ظل صعوبة الحياة الاقتصادية التى يواجهها المواطنون، فلا يستطيعون القيام بذلك من خلال الجهود الذاتية، وكذلك بالنسبة لمشكلة فرش المساجد حيث تحتاج آلاف المساجد لتجديد فرشها نتيجة تهالك هذا الفرش وعدم تجديده لعده سنوات وهو ما يعيق قيام المصلين بأداء الصلوات والعبادة.