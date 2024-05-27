شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا بالقاهرة: أعمل على مشروع مع مصر لدعم كرة القدم النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير فرنسا لدى القاهرة إريك شوفاليه، إن أكثر ما أدهشه منذ وصوله القاهرة، حب المصريين وولعهم الشديد وحماستهم الشعبية لكرة القدم، مشيرًا إلى قدرة الفرق المصرية على اجتياز البطولات الإقليمية والدولية، وهو ما ظهره فى اقتناص الفرق المصرية مؤخرًا العديد من البطولات الأفريقية.

وأكد إريك فى تصريحات تلفزيونية لليوم السابع، أن العديد من الفرق الرياضية المصرية المشاركة فى أوليمبياد باريس والألعاب البارالمبية، قادرين على المنافسة واقتناص العديد من الميداليات.

وأوضح سفير فرنسا، على قيامه بالعمل على مشروع يدعم كرة القدم النسائية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، واتحاد كرة القدم المصرية، حيث نقوم حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة للمشروع.

ورغم حماس إريك الظاهر لكرة القدم، ووصفه نفسه بأنه مشجع كبير للرياضة، إلا أنه رفض كدبلوماسى الإعلان عن الفريق الذى يرغب فى تشجيعه، وكذلك الحال مع الفرق المصرية، مكتفيًا بتهنئة النادى الأهلى لحصوله على بطولة دورى أبطال أفريقيا.