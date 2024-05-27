شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الفرقة الرابعة بتجارة القاهرة يؤدون آخر اختبارات نهاية العام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تلفزيون الخليج 365 بثا مباشرا من داخل قاعات امتحانات نهاية العام الجامعى لطلاب الفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة القاهرة والمنعقدة بمبنى القاعات الرئيسى بالجامعة.

وأجرت الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة جولة تفقدية على لجان الامتحانات للتأكد ومتابعة سير اللجان والعملية الامتحانية وتواجد المراقبين والملاحظين داخل القاعات والوقوف على أى شكاوى من الطلاب للعمل على التدخل الفورى وحلها.

كما أجرت الدكتورة لينى فريدة جولة تفقدية على لجان امتحانات الطلاب ذوى الاعاقة والدمج موضحة أن الكلية شكلت لجان خاصة لهذه الحالات مع متابعة انتظام الامتحانات بها بشكل يومى وتوفير مرافقين لكل حالة حسب الحالة الصحية للطالب.