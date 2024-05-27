شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: صادرات مصر من الموالح بلغت 1.8 مليون طن منذ أول يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم إحدى محطات ومزارع التصدير بمنطقة النوبارية، فى إطار جهود الدولة لدعم الصادرات الزراعية المصرية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

بدعم وتشجيع القطاع الخاص باعتباره شريك اساسى فى التنمية وكذلك تشجيع الصادرات الزراعية المصرية الذى أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية بالإضافة إلى انها أصبحت أحد أهم مصادر مصر للنقد الأجنبي.

وشملت الجولة محطة تصدير ومزارع احدى الشركات حيث تفقد جميع مراحل الإنتاج والتعبئة والتغليف والتصدير للموالح والعنب والخوخ وأكد على أهمية اتباع كل الموصفات والاشتراطات الفنية المطلوبة للدول المستوردة حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية

وأوضح القصير أن صادرات مصر من الموالح بلغت حوالى 1,8 مليون طن منذ اول يناير حتى شهر مايو الجاري.

جانب من جولة وزير الزراعة



جولة وزير الزراعة فى مزارع التصدير بمنطقة النوبارية