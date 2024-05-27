شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم القاهرة يوضح موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، 2024 للفصل الدراسي الثاني، موضحا فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى احتفالية تحدى القراءة العربى، أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة آخر هذا الأسبوع، بعد اعتمادها رسميا من المحافظ.



وانتهت الخميس 23 مايو الجارى، امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وفق المواعيد التى حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثانى للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن المديريات والإدارات التعليمية تعمل على تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب، على أن يتم إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل نهائى، كما وجهت بتحرى الدقة والشفافية فى أعمال الامتحانات والتصحيح.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن حالة الطالب تحدد بعد جمع درجات الفصلين الدراسيين الأول والثانى.

الجدير بالذكر أن امتحانات شهادة الدبلومات الفنية انطلقت السبت 25 مايو الجارى وتستمر حتى 6 يونيو المقبل على تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، بداية من 10 يونيو 2024.