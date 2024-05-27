شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مليونا و651 ألف طالب يشاركون بمسابقة تحدى القراءة العربى فى دورتها 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حفل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية المسئولة عن مبادرة تحدى القراءة العربى والتى تجوب العالمى العربى، لإعلان أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة تحدى القراءة العربى بالنشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية الشقيقة، بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما شهد الحفل تلاوة للقرآن الكريم.

وتعتبر مصر من أكبر الدول مشاركة فى دورات مسابقة تحدى القراءة العربى على مدارس السنوات الماضية، حيث شارك 16 مليونا و651 ألفا و479 طالبا وطالبة فى الدورة الثامنة لمسابقة تحدى القراءة العربى من طلاب المدارس المصرية منهم أكثر من 31 ألف من أصحاب الهمم.

الجدير بالذكر أن الدورة الثامنة من تحدى القراءة العربى سجلت مشاركة قياسية بأكثر من 28 مليون طالب وطالبة من 50 دولة حول العالم يمثلون أكثر من 229 ألف مدرسة وبإشراف نحو 154 ألف مشرف ومشرفة، وسجلت مصر مشاركة واسعة فى جميع دورات تحدى القراءة العربى منذ انطلاقه فى العام 2015.

ويشهد تحدى القراءة العربى سنوياً عدة مراحل تصفية لاختيار أبطال تحدى القراءة العربى ممن نجحوا فى قراءة وتلخيص محتوى 50 كتاباً واستيعاب أبرز المعلومات الواردة فيها، كما تتدرج التصفيات لتشمل الصفوف والمراحل الدراسية ثم المدارس والمناطق التعليمية ثم المديريات أو المحافظات وصولاً إلى اختيار الفائزين فى التحدى على مستوى كل دولة سواء فى الوطن العربى أو الدول المشاركة من خارجه.

و تتولى لجان متخصصة بالتعاون مع لجان تحدى القراءة العربى اختيار الفائزين على مستوى المناطق والإدارات التعليمية والمديريات والمحافظات وصولاً إلى اختيار العشرة الأوائل والفائز على مستوى كل الدولة للمشاركة فى التصفيات النهائية على لقب تحدى القراءة العربى.

وبالنسبة لجوائز تحدى القراءة العربى هناك، جائزة أبطال التحدي:500 ألف درهم المركز الأول، 100 ألف درهم المركز الثاني.، 70 ألف درهم المركز الثالث.

وبالنسبة لجائزة المدارس المتميزة، مليون درهم المركز الأول، 500 ألف درهم المركز الثاني، 300 ألف درهم المركز الثالث.

جائزة المشرفين المتميزين، 300 ألف درهم المركز الأول، 100 ألف درهم المركز الثانى ،50 ألف درهم المركز الثالث.

وبالنسبة لجائزة أبطال الجاليات ، 100ألف درهم المركز الأول ،70 ألف درهم المركز الثانى ،30 ألف درهم المركز الثالث.



مسابقة تحدى القراءة



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