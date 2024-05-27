شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الدولة تتحمل ضغطا لتلبية احتياجات الزيادة السكانية المتصاعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة كبيرة على الوقود التقليدى، ومصر ربنا حاباها بحجم محدد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى و60% من إنتاج الغاز الطبيعى الذى تنتجه مصر يذهب للكهرباء.

ولفت فى مؤتمر صحفى أن مصر يزداد عدد سكانها سنوياً، وهذه الزيادة لابد وأن تترجم لوحدات سكنية واستهلاك للكهرباء، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل ضغط لتلبية احتياجات الزيادة السكانية المتزايدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن قبل جائحة كورونا كان الحديث على ضرورة التحرك فى سعر الخبز ليتناسب مع الزيادات فى سعر رغيف الخبز ،مع استمرار دعمه أيضا بصورة كبيرة موضحا أن مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنوياً وتبيعه بـ 5 قروش، مشيرا على أن شغل الحكومة الشاغل أن تكون مواردنا على قدر مصروفاتنا خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وقال رئيس الوزراء، أنه تم زيادة سعر الإردب للقمح لدعم الفلاح، مشيرا إلى أن الحكومة دفعت للفلاح المصرى حتى هذه اللحظة 40 مليار جنيه للفلاحين بخلاف القمح الذى يتم استيراده بالدولار، قائلا" دعم رغيف الخبز يتخطى الـ100 مليار جنيه".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه تفقد عدد من المشروعات بمحافظتى البحيرة الإسكندرية، موضحا أن التركيز على القطاعات الهامة خلال الفترة القادمة التى تقود قاطرة التنمية وهما قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والسياحة

وأضاف فى مؤتمر صحفى عقب زيارته لمحافظتى البحيرة والإسكندرية، إنه زار أحد المزارع النموذجية المرتبط بها الزراعة، مشيرا إلى أنه يتم المناقشة مع القطاع الخاص كيفية تطوير مشروعاته، مشيرا إلى أن مصر تستورد أكثر من 100 ألف طن فى العام لبن بودرة.