شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية يمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وباقى المحافظات على مدار اليوم وخلال الساعات المقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن نشاط الرياح يكون مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والمحافظات التى لها ظهير صحراوى.



ويشهد اليوم الإثنين، طقسا حارا نهارا على أغلب الأنحاء، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدلا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على أغلب الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بالسواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26.