شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 4 قطاعات تقود قاطرة التنمية المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تفقد عدد من المشروعات بمحافظتى البحيرة الإسكندرية، موضحا أن التركيز على القطاعات الهامة خلال الفترة القادمة التي تقود قاطرة التنمية وهما قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والسياحة.

وأضاف في مؤتمر صحفى عقب زيارته لمحافظتى البحيرة والإسكندرية، إنه زار أحد المزارع النموذجية المرتبط بها الزراعة، مشيرا إلى أنه يتم المناقشة مع القطاع الخاص كيفية تطوير مشروعاته.



