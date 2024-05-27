شكرا لقرائتكم خبر عن ظهرت الآن.. استعلم عن نتيجة صفوف النقل الترم الثانى بالجيزة بالرقم القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 رابط نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل بمحافظة الجيزة، إذ يمكنك الآن معرفة نتائج طلاب صفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول الثاني الإعدادي) بالرقم القومي من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة: اضغط هنا

وأعلن أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم، إتاحة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل، إلكترونيًا اعتبارًا من غدًا الأحد، من خلال لينك الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي، بموقع المديرية الرسمي، وذلك بالرقم القومي للطالب أو الطالبة فقط.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي، وتيسيرًا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد، كذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لديهم ووضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



