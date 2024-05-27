شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: شغلنا الشاغل الفترة القادمة أن تكون مواردنا على قدر مصروفاتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن شغل الحكومة الشاغل أن تكون مواردنا على قدر مصروفاتنا خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه تفقد عدد من المشروعات بمحافظتى البحيرة الإسكندرية، موضحا أن التركيز على القطاعات الهامة خلال الفترة القادمة التي تقود قاطرة التنمية وهما قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والسياحة.

وأضاف في مؤتمر صحفى عقب زيارته لمحافظتى البحيرة والإسكندرية، إنه زار أحد المزارع النموذجية المرتبط بها الزراعة، مشيرا إلى أنه يتم المناقشة مع القطاع الخاص كيفية تطوير مشروعاته، وأن مصر تستورد أكثر من 100 ألف طن في العام لبن بودرة.