شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد 9 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المناقشات الخاصة بطلب مُقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها، والمناقشات الخاصة أيضا بطلب مقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الأوقاف، ورد الوزير محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للجنة النوعية المختصة لإعداد تقريرا بشأنهما وعرضه علي المجلس.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة على أن يعود مجلس الشيوخ للانعقاد يوم الأحد المقبل الموافق 9 يونيو المقبل.