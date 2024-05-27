شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تتيح رابطا لاستعلام طلاب الثانوية العامة عن أرقام الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابطاً لإطلاع طلاب الثانوية العامة على أرقام الجلوس استعداداً للامتحانات التى تنطلق 10 يونيو المقبل.

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ويؤدى امتحانات الثانوية العامة 2024، قرابة 745 ألف طالب وطالبة موزعين على قرابة 2000 لجنة سير على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 162 ألف معلم ما بين ملاحظ ومراقب ورئيس لجنة سير.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفات العام الماضي والامتحان مسحوب من بنك الأسئلة تُسحب منه الاختبارات وتم مراجعة الأسئلة من خلال لجان متخصصة، فى كل المواد.



وشددت الوزارة، على أنه يمنع منعا باتا على طلاب الثانوية العامة دخول لجنة الامتحان بورقة بيضاء ويوجد مسودة فى كراسة الأسئلة يمكن للطالب استخدامها، جاء ذلك ردا على استفسار طلاب الشعبة العلمية حول إمكانية دخول لجنة الامتحان بورقة بيضاء لاستخدامها فى الإجابة فى مادة الفيزياء.

وردت الوزارة عن حالة إتلاف ورقة البابل شيت، قائلة: يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة اجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، وحول إمكانية الكتابة في كتيب المفاهيم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، أوضحت الوزارة أنه غير مسموح تماما ويجب الحفاظ على كتيب المفاهيم عند استلامه في اللجنة وتسليمه بحالته الاصلية كما هي عند انتهاء الامتحان

وحول وجود اختلاف فى كتيب المفاهيم عن العام الماضي ام كما هو، أوضحت الوزارة أن كتيب المفاهيم مثل العام الماضي دون أي تغيير ويتم تسليمه مع بداية الامتحان داخل اللجنة واستلامه من الطلاب مع انتهاء المدة الزمنية للامتحان، وحول ضرورة أن يؤدي الطالب امتحانه بنفس رقم النموذج في جميع المواد، قالت الوزارة إنه غير صحيح حيث يمكن للطالب الحصول على نماذج مختلفة في كل امتحان لان الاختلاف فقط في ترتيب الاسئلة ولكنيجب على الطالب التدقيق في تظليل رقم النموذج بشكل صحيح في البيانات.