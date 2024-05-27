رئيس الوزراء: الاستعانة بالحوار الوطنى لوضع تصور اقتصادى بنهاية 2024

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، إن الحوار الوطنى يمثل كافة أطياف المجتمع، موضحا أنه سيتم الاستعانة بالحوار الوطنى والخبراء الاقتصاديين لوضع تصور اقتصادى بنهاية 2024.

وأوضح إنه تم الاتفاق مع وزير المالية على وضع خطة لسداد من 20 لـ 25% من متأخرات الشركاء الأجانب، لافتا إلى زيادة فاتورة الدعم العام المقبل لـ 636 مليار جنيه بزيادة 20% موضحا أن هناك قفزة في سعر برميل برنت ، مشيرا إلى أنه وقت الأزمات العالمية التي شهدها العالم، مصر ظلت عام ونصف تثبت الأسعار لقطاع الكهرباء والدولة تتحمل هذا التثبيت.

ولفت إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة يكلف الدولة 223 قرش، وأن فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول شهرياً 15 مليار جنيه ووزارة الكهرباء تدفع منها 4 مليارات جنيه، لذا فقد كلف وزيرى الكهرباء والبترول بوضع خطة للعمل على وقف تخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفى.

وأوضح إنه تم وضع خطة واضحة لإحداث توازن في أسعار المنتجات البترولية بنهاية عام 2025ن موضحا أن استهلاك مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى فاتورته 55 مليار دولار في العام، 33 مليار دولار منهم يخرجون من الأراضى المصرية.

وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة كبيرة على الوقود التقليدي ، ومصر ربنا حابها بحجم محدد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى و60% من إنتاج الغاز الطبيعى الذى تنتجه مصر يذهب للكهرباء.

ولفت في مؤتمر صحفى أن مصر يزداد عدد سكانها سنوياً، وهذه الزيادة لابد وأن تترجم لوحدات سكنية واستهلاك للكهرباء ، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل ضغط لتلبية احتياجات الزيادة السكانية المتزايدة.



واستطرد: "قبل جائحة كورونا كان الحديث على ضرورة التحرك في سعر الخبز ليتناسب مع الزيادات في سعر رغيف الخبز ،مع استمرار دعمه أيضا بصورة كبيرة موضحا أن مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنوياً وتبيعه بـ 5 قروش ، مشيرا على أن شغل الحكومة الشاغل أن تكون مواردنا على قدر مصروفاتنا خلال الـ 3 سنوات المقبلة".

وقال رئيس الوزراء ، أنه تم زيادة سعر الإردب للقمح لدعم الفلاح ، مشيرا إلى أن الحكومة دفعت للفلاح المصرى حتى هذه اللحظة 40 مليار جنيه للفلاحين بخلاف القمح الذى يتم استيراده بالدولار ، قائلا" دعم رغيف الخبز يتخطى الـ100 مليار جنيه".

وتابع مدبولى أنه تفقد عدد من المشروعات بمحافظتى البحيرة الإسكندرية ، موضحا أن التركيز على القطاعات الهامة خلال الفترة القادمة التي تقود قاطرة التنمية وهما قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والسياحة

وأشار في مؤتمر صحفى عقب زيارته لمحافظتى البحيرة والإسكندرية، إلى تفقد إحدى المزارع النموذجية المرتبط بها الزراعة، متحدثًا عن المناقشة مع القطاع الخاص بشأن كيفية تطوير مشروعاته، خاصة أن مصر تستورد أكثر من 100 ألف طن في العام لبن بودرة