شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الشئون الدينية بالحرمين: الشيخ المعيقلى خطيبًا ليوم عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئاسة الشئون الدينية بالحرمين عن صدور موافقة الملك سلمان؛ بتولى الشيخ ماهر بن حمد المعيقلى إمام وخطيب المسجد الحرام؛ إلقاء خطبة عرفة.

ومن جانبه وجه رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الشكره باسمه وباسم أئمة وخطباء ومؤذنى الحرمين ومنسوبى الرئاسة لخادم الحرمين الشريفين وولى العهد؛ على هذه الثقة التى تعد دعماً لرئاسة الشؤون الدينية؛ وتجسيداً لاهتمام القيادة للحرمين الشريفين وأئمتها وخطبائها فى تعزيز رسالة الوسطية والاعتدال، ولما يمثّله منبر الحرمين الشريفين من مكانة دينية لدى المسلمين فى جميع أنحاء العالم.

ومن جهة أخرى، أعلنت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، أن عدد الحجاج القادمين إلى المملكة حتى الآن بلغ 532958 حاجا خلال موسم الحج لهذا العام، وقد دخلوا عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وفق"عكاظ" .

وأوضحت الجوازات بالمملكة، أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية 523729، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 9210 حجاج، وقدِم 19 حاجا عبر المنافذ البحرية.

أكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها فى المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التى يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة. ‏