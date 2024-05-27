شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: وضع خطة لتحريك أسعار الكهرباء مع استمرار دعم الفئات القليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحوار الوطنى يمثل كافة أطياف المجتمع، موضحا أنه سيتم الاستعانة بالحوار الوطنى والخبراء الاقتصاديين لوضع تصور اقتصادى بنهاية 2024.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزير المالية على وضع خطة لسداد من 20 لـ25% من متأخرات الشركاء الأجانب، لافتا إلى زيادة فاتورة الدعم العام المقبل لـ 636 مليار جنيه بزيادة 20% موضحا أن هناك قفزة فى سعر برميل برنت، مشيرا إلى أنه وقت الأزمات العالمية التى شهدها العالم، مصر ظلت عام ونصف تثبت الأسعار لقطاع الكهرباء والدولة تتحمل هذا التثبيت.

ولفت إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة يكلف الدولة 223 قرش،ـ موضحا أن فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول شهرياً 15 مليار جنيه ووزارة الكهرباء تدفع منها 4 مليار جنيه، مشيرا إلى إنه كلف وزيرى الكهرباء والبترول لوضع خطة للعمل على وقف تخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفى، بحد أقصى نوفمبر أو ديسمبر المقبل، مشيرا إلى إنه طالب بوضع خطة على مدار 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء مع استمرار دعم الفئات القليلة.

وأوضح إنه تم وضع خطة واضحة لإحداث توازن فى أسعار المنتجات البترولية بنهاية عام 2025، موضحا أن استهلاك مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى فاتورته 55 مليار دولار فى العام، 33 مليار دولار منهم يخرجون من الأراضى المصرية.