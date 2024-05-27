شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء من محافظة الإسكندرية بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بعد قليل، عقب جولته بمحافظة الاسكندرية والتى تفقد خلالها عدد من المشروعات الصناعية والزراعية .

وخلال جولته اليوم بمحافظة الاسكندرية لتفقُد عددٍ من المشروعات الصناعية، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، بتفقد مصنع الشركة الوطنية للزيوت النباتية، بمدينة "برج العرب الجديدة".



ولفت رئيس الوزراء، في مُستهل زيارته للمصنع، إلى أن صناعة الزيوت في مصر تُعد من الصناعات الواعدة التي لديها فرص للنمو، مؤكدًا أهمية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل في هذا المجال من أجل توفير احتياجات السوق المحلية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتحقيق الربط بين ما بين الزراعة والصناعة.





