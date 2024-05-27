شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يتوجه لبكين للمشاركة في الاجتماع الوزارى لمنتدي التعاون العربي الصيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية توجه بعد ظهر اليوم الإثنين الموافق ٢٧ مايو الجارى من بروكسل إلى العاصمة الصينية بكين، للإعداد للاجتماع الوزارى العاشر لمنتدى التعاون العربى الصينى الذى يعقد يوم ٣٠ مايو الجارى.



وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن منتدى التعاون العربى الصينى يعد بمثابة إطار للحوار والتعاون بين الدول العربية والصين، حيث تم التوقيع على وثيقة تأسيسه فى سبتمبر ٢٠٠٤ بمقر جامعة الدول العربية فى القاهرة، على اثر زيارة قام بها الرئيس الصينى آنذاك.