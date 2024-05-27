شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حماس: نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن مجزرة رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال القيادى فى حركة حماس أسامة حمدان، أن الاحتلال دمر المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس وكافة المرافق المدنية ولاحق النازحين إلى أماكن نزوحهم، مؤكدا أن المجتمع الدولى مطالب باتخاذ موقف واضح لوقف مجازر الاحتلال، مضيفا أننا لن يستعيد الاحتلال محتجزيه إلا وفق شروط المقاومة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن حصيلة مجزرة الخيام فى رفح الفلسطينية 45 شهيدا منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن و249 مصابا، مضيفا أن ادعاء الاحتلال بوجود مسلحين فى موقع مجزرة رفح الفلسطينية "وقح وكاذب"، مؤكدا أننا نحمل الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن المسؤولية الكاملة عن مجزرة رفح الفلسطينية.

وتابع أن الفلسطينيون فى غزة صامدون متمسكون بأرضهم رغم مجازر الاحتلال، و نؤكد أن فصائل المقاومة مستمرة فى مواجهة الاحتلال فى غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.