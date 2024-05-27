شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية: اعتمدنا 120 دواء ولقاحًا للإيدز والسل والملاريا فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر جمعية الصحة العالمية الــ77، عن أنه كان عام 2023 عامًا مثمرًا في عمل منظمة الصحة العالمية الداعم للحصول على الأدوية والمنتجات الصحية الأخرى.

وقال: لقد قمنا في العام الماضي بتأهيل أو اعتماد 120 من الأدوية واللقاحات ووسائل التشخيص، وغيرها من المنتجات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، والملاريا، والسل، المقاوم للأدوية المتعددة، والإيبولا، وشلل الأطفال، وكورونا، بالإضافة إلى نظائر الأنسولين طويلة المفعول، وأصدرنا 8 تنبيهات بشأن منتجات طبية دون المستوى المطلوب أو مغشوشة.

وقمنا بتوحيد التسميات لأكثر من 300 علاج بالخلايا والجينات، وهو أحد الأشياء التي تفعلها منظمة الصحة العالمية والتي لا يلاحظها أحد، ولكنها تحدث فرقًا كبيرًا للباحثين والمصنعين والواصفين، ونواصل أيضًا دعم الدول الأعضاء لتعزيز أنظمتها التنظيمية.

لقد أدركنا أن النظام التركي قد وصل إلى مستوى النضج 3، وأن النظام السعودي وصل إلى المستوى 4، وكانت سنغافورة وجمهورية كوريا وسويسرا أول 3 دول أصبحت سلطات تنظيمية مدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية، ما جعلها "جهات تنظيمية مرجعية"، وفي الأسبوع الماضي فقط قمنا بإدراج 33 جهة تنظيمية وطنية وإقليمية أخرى،

وفي ظل قيادة منظمة الصحة العالمية، تستمر فرص نقل التكنولوجيا والتصنيع المتنوع جغرافيًا في التوسع.

انضم 15 شريكًا إلى برنامج نقل التكنولوجيا mRNA، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، بدأوا في توسيع خط التكنولوجيا ليشمل لقاحات جديدة ذات أهمية إقليمية وعالمية، كما أنشأنا المركز العالمي للطب التقليدي في الهند، واستضفنا أول قمة عالمية للطب التقليدي.

كان أحد أكبر الاضطرابات التي سببتها جائحة كورونا هو برامج التحصين الروتينية في العديد من البلدان، مما أدى إلى تراجع التغطية وتفشي الحصبة والخناق وشلل الأطفال والحمى الصفراء وغيرها.

وفي إبريل من العام الماضي، أطلقنا مبادرة "اللحاق الكبير" مع اليونيسف وتحالف جافي لدعم البلدان في وقف تفشي المرض واستعادة برامج التحصين على الأقل إلى مستويات ما قبل الوباء.

وفي هذا العام، تقوم معظم البلدان العشرين التي لديها أكبر عدد من الأطفال الذين فاتتهم اللقاحات بالكامل أثناء الوباء، بإطلاق وتنفيذ خططها للوصول إلى هؤلاء الأطفال.

ومن ناحية أخرى، أوصى فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتحصين في العام الماضي بلقاحات جديدة لحمى الضنك، والتهاب السحايا، ولقاح ثان للملاريا، لقاح R21-Matrix M.

وفيما يتعلق برعاية الأمهات وحديثي الولادة والأطفال، قدمنا الدعم إلى 43 دولة لوضع خطط تسريع للحد من الوفيات؛ وعلى الجانب الآخر من الحياة، دعمنا 18 دولة لتعزيز الرعاية لكبار السن.

واعتمدت 20 دولة أخرى تشريعات بشأن مختلف جوانب القضايا الصحية المرتبطة بالعمر، وفيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، دعمنا 23 دولة ذات أولوية لتسهيل الوصول إلى خدمات عالية الجودة تركز على الناجين من العنف الجنسي، ونشرنا تقريرًا جديدًا يوضح أن واحدًا من كل 6 أشخاص في سن الإنجاب على مستوى العالم يعاني من العقم.

بطبيعة الحال، يتلخص الهدف من كل هذا العمل لتعزيز الأنظمة الصحية في تحسين النتائج الصحية ــ وفي هذا السياق فإن هذا يشكل سبباً وجيهاً للابتهاج.

لقد كان العام الماضي ذا أهمية خاصة بالنسبة لكفاحنا ضد الملاريا، وقد تم اعتماد أذربيجان وبليز وطاجيكستان باعتبارها خالية من الملاريا، وانضمت كابو فيردي إلى تلك القائمة في وقت سابق من هذا العام.

وقد تلقى أكثر من مليوني طفل في غانا وكينيا ومالاوي أول لقاح ضد الملاريا، RTS,S، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 13% في الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بين الأطفال.

وتعتزم 30 دولة على الأقل تقديم اللقاح، وقد تمت الموافقة بالفعل على 22 دولة للحصول على دعم جافي وتخطط لطرحه هذا العام أو العام المقبل، ومع ذلك، فإن الطلب يفوق العرض بكثير، لذا فإن الموافقة على لقاح R21 الجديد ستساعد في سد هذه الفجوة، ويمكن أن تنقذ حياة عشرات الآلاف من الشباب، خاصة في أفريقيا.

وفي يوم الجمعة الماضي فقط، تم إرسال الشحنة الأولى من لقاح الملاريا الجديد R21 إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وتجري الاستعدادات للشحنات إلى 7 بلدان أخرى.

وفيما يتعلق بالسل، حصل حوالي 8 ملايين شخص - أكثر من أي وقت مضى - على إمكانية الوصول إلى التشخيص والعلاج في العام الماضي، ومنذ عام 2015، تمكنت 47 دولة، معظمها في أفريقيا وأوروبا، من خفض الوفيات الناجمة عن مرض السل بأكثر من الثلث.

وبالإضافة إلى ذلك، وافق الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة على أهداف جديدة للقضاء على مرض السل، كما أطلقنا مجلس تسريع إنتاج لقاحات السل، لتسهيل تطوير وترخيص والاستخدام العادل للقاحات السل الجديدة.

وفيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية، فإن أكثر من 75% من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على مستوى العالم يتلقون الآن العلاج المضاد للفيروسات القهقرية، ويحقق جميع الذين يتلقون العلاج تقريبًا تثبيطًا للفيروس، مما يعني أنهم لا يستطيعون نقل العدوى للآخرين، حصلت 19 دولة على شهادة القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشرية أو مرض الزهري من الأم إلى الطفل.

وأصبحت مصر أول دولة تحصل على مرتبة "الطبقة الذهبية" على طريق القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي.

تمكنت ستة بلدان من القضاء على واحد أو أكثر من أمراض المناطق المدارية المهملة في العام الماضي:

وتخلصت بنين والعراق ومالي من مرض التراخوما؛ ونجحت غانا في القضاء على داء المثقبيات الأفريقي؛ ونجحت بنغلاديش وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في القضاء على داء الفيلاريات اللمفية.

وأصبحت بنجلاديش أيضًا أول دولة في العالم تتمكن من القضاء على داء الليشمانيات الحشوي، وذلك بفضل التعاون بين العديد من الشركاء، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية والبرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية.