شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى مطلع: التحقيقات الأولية تشير لإطلاق النيران بين قوات الاحتلال وعناصر المقاومة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر أمنى مطلع في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: إن التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندى على الحدود تشير إلى إطلاق النيران بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلى وعناصر من المقاومة الفلسطينية، وأدت إلى إطلاق النيران فى عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصرى باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران.

كان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أكد أن القوات المسلحة المصرية تجرى تحقيقات بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح، ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين .