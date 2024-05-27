شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى مطلع: مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر أمنى مطلع في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية إن مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فيلاديلفيا.

كان العقيد اركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أكد أن القوات المسلحة المصرية تجرى تحقيقات بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح، ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين .