شكرا لقرائتكم خبر عن منح جائزة مدير الصحة العالمية لمطورى لقاحات كورونا المعتمدة على تقنية mRNA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس جائزته للصحة العالمية إلى رئيس وزراء بربادوس واثنين من العلماء لمساهماتهم في النهوض بالصحة العالمية ، وذلك خلال مؤتمر جمعية الصحة العالمية الــ 77 المنعقد حاليا فى جنيف.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان، إن جائزة المدير العام للصحة العالمية، التي أنشئت في عام 2019، تذهب إلى ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، لقيادتها في العمل المناخي والصحة وعملها كرئيسة لمجموعة القادة العالميين المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات.

وقال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن القيادة المثالية لرئيسة الوزراء موتلي في النضال من أجل عالم أكثر إنصافًا وعدالة واستدامة هي أمر ملهم، وتعتبر منظمة الصحة العالمية تغير المناخ أكبر تهديد صحي يواجه البشرية، وتساعد جهودها الدؤوبة من أجل العمل المناخي على حماية صحة جميع الشعوب، الآن وفي المستقبل،، وتسلم رئيس الوزراء موتلي الجائزة في 26 مايو في الفترة التي سبقت انعقاد جمعية الصحة العالمية.

كما تم تكريم البروفيسور كاتالين كاريكو والبروفيسور درو وايزمان من جامعة بنسلفانيا لمساهماتهما البارزة في تطوير لقاحات mRNA لفيروس كورونا في افتتاح جمعية الصحة العالمية في 27 مايو.

قال الدكتور تيدروس: "لقد لعب البروفيسوران كاريكو وويسمان دورًا رئيسيًا في تخفيف عبء كورونا وإنقاذ الأرواح أثناء الوباء"، مضيفا، "إن قيادتهما في هذا المجال لديها القدرة على لعب دور حاسم في تحسين الصحة في جميع أنحاء العالم."

رئيسة الوزراء ميا موتلي هي رئيسة وزراء بربادوس الثامنة، وأصبحت أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في عام 2018، بأغلبية أكبر في تاريخ البلاد، أعيد انتخاب رئيس الوزراء موتلي في عام 2022، وفاز بجميع مقاعد مجلس النواب الثلاثين للمرة الثانية، ويتولى رئيس الوزراء موتلي حاليًا أيضًا حقائب وزير المالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار، بالإضافة إلى الأدوار الإقليمية والدولية المتعددة، يتولى رئيس الوزراء موتلي أيضًا منصب رئيس مجموعة القادة العالميين لمنظمة الصحة العالمية المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات، وقد حصلت على العديد من الأوسمة لصوتها القوي لصالح السياسات المستدامة في سياق تغير المناخ والتحديات العالمية الأخرى.

حصل البروفيسوران كاريكو ووايزمان على جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب لعام 2023. وكتبت لجنة جائزة نوبل أن اكتشافهما "غير بشكل جذري فهمنا لكيفية تفاعل mRNA مع جهاز المناعة لدينا".

البروفيسور كاريكو هو أستاذ بجامعة سيجد في المجر وأستاذ مساعد لجراحة الأعصاب في كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا، حيث عملت بين عامي 2013-2022، على مدى أربعة عقود، ركزت أبحاثها على الآليات التي يتوسطها الحمض النووي الريبوزي (RNA) بهدف تطوير الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) المنسوخ في المختبر لعلاج البروتين.

البروفيسور درو وايزمان هو أستاذ عائلة روبرتس في أبحاث اللقاحات ومدير معهد بنسلفانيا لابتكار الحمض النووي الريبي (RNA) وهو أستاذ في قسم الطب ومدير أبحاث اللقاحات في قسم الأمراض المعدية في كلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا، الدكتور وايزمان هو طبيب وعالم ورائد في علم المناعة، وله مساهمات كبيرة في هذا المجال، ومن الجدير بالذكر أن الدكتور وايزمان، بالتعاون مع البروفيسور كاريكو، اكتشفا منصة mRNA جديدة معدلة بالنيوكليوسيد والتي تتجاوز الاستجابة المناعية الضارة.