مصدر رفيع المستوى: مصر تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود

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القاهرة - سامية سيد - قال مصدر رفيع المستوى في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية إن مصر تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود.

وكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أكد أن القوات المسلحة المصرية تجرى تحقيقات بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح، ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين .