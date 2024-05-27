شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى مطلع: تم تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر أمنى مطلع في تصريحات على قناة القاهرة الإخبارية إنه تم تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث لتحديد المسئوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلا.

وكان العقيد اركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أكد أن القوات المسلحة المصرية تجرى تحقيقات بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح، ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين .