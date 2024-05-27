مصدر أمنى مطلع: على المجتمع الدولى تحمل مسئولياته من خطورة تفجر الأوضاع الأمنية على الحدود المصرية

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القاهرة - سامية سيد - قال مصدر أمنى مطلع في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: إن على المجتمع الدولى تحمل مسئولياته من خطورة تفجر الأوضاع الأمنية على الحدود المصرية مع قطاع غزة ومحور فيلادلفيا، ليس فقط على الاوضاع الأمنية بالحدود لكن لمسارات تدفق المساعدات الإنسانية.

وكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أكد أن القوات المسلحة المصرية تجرى تحقيقات بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح، ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين.