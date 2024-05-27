شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس.. رابط النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد إعلان نتائج طلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، إلكترونيًا، أمس الأحد 26 مايو 2024.

وتعد "الشهادة الإعدادية" السنة الوحيدة التي يعتبر نتائج الطلاب فيها هامة، إذ إن مجموع درجات الطالب في الفصل الدراسى الأول وهو 140 درجة مكمل لدرجاته في الترم الثانى وهو 140 درجة، مما يحدد مصيره في تنسيق الثانوى العام، إما أن يلتحق بالثانوى العام أو الفني أو مدارس المتفوقين أو التكنولوجيا التطبيقية.

وعقدت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة، في الفترة من السبت 18 مايو 2024، إلى الخميس 23 مايو 2024، إذ استمرت لمدة ستة أيام، وتقدم لها 191068 طالبا وطالبة، أدوا امتحاناتهم أمام 697 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة 57375.

ووفق جدول الامتحانات، أدى الطلاب يوم السبت 18/5/2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط، والأحد 19/5/2024 امتحان مادتى الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والإثنين 20/5/2024 امتحان مادة الهندسة.

وأدى الطلاب يوم الثلاثاء 21/5/2024 امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والأربعاء 22/5/2024 امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، واختتموا امتحاناتهم الخميس 23/5/2024 بأداء امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، و(التربية الرياضية خاص بطلاب مدرسة السعيدية".

ومن المقرر إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة، خلال أيام، وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة وتجهيز الكشوف النهائية، واعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وستكون النتيجة متاحة للطلاب بالاسم ورقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة الرسمي، اضغط هنا..

بالدرجات في جميع المواد الدراسية، للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، كما ستكون النتائج متاحة في كشوف واضحة داخل المدراس.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم، أكدت أن في امتحانات الشهادة الإعدادية، يراعى توزيع جزئيات الاختبار على الدروس المرتبطة بالمنهج، مشيرة إلى أن اختبار الترم الثانى في جميع المواد " الدراسات الاجتماعية والعلوم واللغة العربية واللغة الأجنبية والحساب يحتسب للطالب من 140 درجة كمجموع نهائي ويتم دمج مجموع الطالب في الفصلين الدراسيين ليحسب المجموع النهائي لكل تلميذ في العام الدراسى الجارى من 280 درجة.