5 آلاف جنيه للأسرة شهريًا.. الحكومة تكشف تفاصيل مقترح تحويل الدعم العيني إلى نقدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مقترح جديد تقدمت به الحكومة يتضمن تحويل الدعم العيني المقدم للمواطنين إلى دعم نقدي.

وخلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أوضح الحمصاني أن هذا المقترح يقضي بصرف مبالغ نقدية محددة بدلًا من السلع المدعمة الموجودة في بطاقة التموين.

وأضاف أن رئيس الوزراء أكد استمرار الدولة في دعم رغيف الخبز، حيث يتم إنتاج نحو 100 مليار رغيف خبز سنويًا بالتكلفة الحقيقية التي تصل إلى جنيه و15 قرشا، فيما يتكلف المواطن سعر الرغيف الرسمي وهو خمسة قروش فقط.

وتابع الحمصاني شارحاً تفاصيل الاقتراح الحكومي: "ستقوم الحكومة بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، بمعنى أن كل مواطن سيحصل على مقدار محدد سلفا من المال بصفة شهرية"، واقترح أن تحصل الأسرة المكونة من خمسة أفراد مثلاً على مبلغ يصل إلى 5000 جنيه شهرياً.

وأكد المستشار الحمصاني أن هذا المقترح يتطلب عقد حوارات مجتمعية وإجراء نقاشات مكثفة مع الخبراء والمختصين لتحديد مدى قابلية التطبيق والية الحوكمة وضبط المسألة.

وفي سياق متصل، تحدث المستشار محمد الحمصاني عن تأثير الأزمات الدولية على الاقتصاد المصري، مثل جائحة كوفيد-19 وحرب روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى زيادة أعباء وتكاليف المعيشة على المواطنين وتحمل الدولة لجزء كبير من هذه التكاليف لتجنب إثقال كاهل المواطنين بالأسعار المرتفعة والاحتكارات السوقية.