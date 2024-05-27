شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني مسئول: نحن واعون لمخططات دعاة الفتنة والتحريض والإثارة ومسئولياتنا الوطنية فوق كل اعتبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر أمني مسئول لتصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إننا نحن واعون لمخططات دعاة الفتنة والتحريض والإثارة ومسئولياتنا الوطنية فوق كل اعتبار.

وكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أكد أن القوات المسلحة المصرية تجرى تحقيقات بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح، ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين .