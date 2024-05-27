شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني مسئول: مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر أمني مسؤول خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا وتحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود.

وكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أكد أن القوات المسلحة المصرية تجرى تحقيقات بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح، ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين .